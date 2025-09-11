Россияне рассказали ВЦИОМу, что стали жить богаче

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса «Деньги для жизни» о том, хватает ли гражданам средств, в том числе на первоочередные расходы. Исследование проводилось в июле 2025 года, было опрошено 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

49% респондентов ответили, что им «вполне» или «скорее» хватает денег на жизнь, однако ровно половине граждан средств в той или иной степени недостаточно (см. рисунок). Эксперты ВЦИОМа обращают внимание на результаты аналогичного опроса 2005 года, подчеркивая, что за 20 лет доля россиян, которым хватает денег на жизнь, выросла с одной пятой до половины от всех опрошенных.

20 лет назад был «существенный перекос в сторону малообеспеченных групп», сейчас же структура общества более сбалансирована, комментирует итоги исследования эксперт аналитического центра ВЦИОМа Алексей Ручин. «Мы эволюционировали от пирамидальной модели общества, в которой чем лучше было благосостояние социальной группы, тем меньше был ее размер, к модели общества в форме ромба с ядром из населения среднего материального достатка и равными долями высокодоходных и низкодоходных групп, уравновешивающих друг друга»,— полагает он.

Также за последние пять лет увеличилась, по оценкам социологов, и доля граждан, которым «определенно хватало» денег до зарплаты на покупку продуктов и других товаров первой необходимости: с 50% в 2020 году до 56% в текущем. При этом 28% респондентов денег на эти цели все же «хватает с трудом» (пять лет назад так ответили 34% опрошенных). Доля граждан, которым денег до зарплаты вообще не хватает, с 2020 года не изменилась и по-прежнему составляет 15%.

Иван Тяжлов