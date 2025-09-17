Авторынок сбавил скорость

С начала года в большинстве регионов Черноземья уменьшились продажи новых авто, подсчитал «Автостат». Наиболее заметно рынок просел в Орловской и Воронежской областях — на 23,2% и 22,5% соответственно. При этом продажи в приграничной Белгородской области почти не изменились, а в Курской, напротив, выросли. Аналитики в то же время фиксируют рост интереса населения к новым авто в макрорегионе. Участники рынка также замечают падение продаж, объясняя динамику сложностями с получением кредитов и снижением покупательной способности населения.

В салонах официальных дилеров в Черноземье в 2025 году недостает клиентов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С января по август продажи новых легковых автомобилей упали во всех регионах Черноземья, следует из данных «Автостата». Заметнее всего рынок сократился в Орловской области — на 23,2%, с 4,2 тыс. до 3,2 тыс. проданных машин. В Воронежской области продажи уменьшились на 22,5% — с 19 тыс. до 14,7 тыс. автомобилей. В Тамбовской области — на 19,5%, с 7,1 тыс. до 5,7 тыс. В Липецкой области — на 18,3%, с 8,2 тыс. до 6,7 тыс. единиц. При этом продажи в приграничной Белгородской области практически не изменились, снизившись всего на 0,1%, с 10,22 тыс. до 10,21 тыс. машин. В соседней Курской области рынок новых авто, напротив, вырос на 3,8%, с 6,5 тыс. до 6,7 тыс. проданных автомобилей.

Всего в ЦФО рынок новых машин упал на 21,8%, с 325,6 тыс. до 254,6 тыс. Лидером традиционно стала Lada, продажи этого бренда сократились на 22,8%, с 61,9 тыс. до 47,7 тыс. авто. На втором месте — Haval, реализация которого уменьшилась на 21,3% — с 41 тыс. до 32,3 тыс. машин. Третье место у Chery, продемонстрировавшего сокращение продаж на 28,2%, с 32,8 тыс. до 21 тыс. авто. Затем следуют Geely и Belgee. Число реализованных авто первого бренда уменьшилось на 45,6% (с 38,7 тыс. до 21 тыс.), а второго, напротив, увеличилось на 56,9% (с 9,5 тыс. до 14,9 тыс.). Наибольший спрос по итогам семи месяцев пришелся на следующие модели: Haval Jolion (-29,3%), Belgee x50 (-1,4%), Geely Monjaro (-29,1%), Lada Granta Sedan (-41%), Lada Vesta SW (+41%).

В «Авито Авто» фиксируют рост интереса пользователей платформы к новым автомобилям в большинстве регионов Черноземья с начала года (измеряется в числе запросов контактов в объявлении.— «Ъ»). Так, к примеру, в Воронежской области новыми авто стали интересоваться чаще на 16,7%. Число объявлений о продаже машин в регионе при этом выросло на 1,5%. В Липецкой области интерес пользователей к новым авто вырос на 39,2%, а число объявлений — на 27,8%. В Орловской области интересоваться покупкой нового автомобиля стали чаще на 57,6%, а в Тамбовской — на 4,8%. Наибольший интерес пользователи «Авито Авто» проявляли к брендам Lada, Haval, Chery, Jetour и Changan. Данные по приграничным Белгородской и Курской областям не приводятся.

В целом в стране, по данным «Автостата», за январь–август продажи новых автомобилей также уменьшились — на 23%, до 773,26 тыс. штук. Впрочем, в августе продажи новых автомобилей выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3% до 122,24 тыс. штук. Лидером рынка в России является Lada, второе место — у Haval, а третье — у Chery.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин поясняет, что Черноземье вписывается в федеральный тренд по сокращению продаж новых авто:

«Одной из причин тому стал неожиданный всплеск продаж в 2024 году, который объяснялся ожиданием повышения утилизационного сбора. Также сыграли свою роль сложности с получением кредита».

«С одной стороны, за счет повышения ставки ЦБ: ставка по кредитам в Черноземье к лету достигла среднего показателя 28%. С другой — банки стали намного чаще отказывать потенциальным заемщикам, выбирая самых надежных. Наконец, снизилась общая покупательная способность людей»,— пояснил он.

По словам господина Житнухина, продажи Fresh в первом полугодии в макрорегионе сократились на 15%. При этом июль и август «показали оживление продаж»: «В июле пошли вниз ставки по кредитам. В августе заметно снизилась привлекательность депозитов, и кто-то решил не продлять вклад, а купить машину, тем более что цены на новые автомобили сейчас минимальные за последние полтора года».

Генеральный директор дилерской группы «Аврора Авто» (официальный партнер отвечающего за российские активы Mercedes-Benz АО «МБ Рус» и официальный дилер Avatr в Воронеже) Тимур Бекаури также отмечает снижение продаж новых авто группы с начала года на 18–20%, связывая динамику с «экономической неопределенностью и сдержанным поведением покупателей при совершении крупных покупок».

«До конца года, вероятно, сохранится тренд на стабилизацию с возможным локальным оживлением в четвертом квартале — традиционно это сильный период в продажах. Ключевыми факторами будут доступность новых поставок и интерес к электрическим моделям, который продолжает расти»,— прогнозирует господин Бекаури.

Егор Якимов