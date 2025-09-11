Силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Вечером 11 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, средства ПВО работали с 17:30 мск до 20:00 мск. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Сообщение ведомства было опубликовано в Telegram-канале в 20:30 мск.

В 20:14 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ второй день совершают массированные атаки БПЛА на Белгород и Белгородский район. Он выразил благодарность военнослужащим за отражение атак ВСУ.