В Дагестане стартовало строительство малой ГЭС-14 мощностью 1 МВт

В с. Кавалар Докузпаринского района состоялась торжественная церемония запуска строительства Самурской малой гидроэлектростанции-14. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Дагмелиоводхоз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, новая станция мощностью 1 МВт войдет в состав Самурского энергетического кластера. Объект будет функционировать за счет перепада высот мелиоративного канала, который отводит воду из р. Усухчай.

Проект реализует АО «Самурская генерирующая компания», входящая в ГК «ЭкоЭнерджи», при стратегическом участии ФГБУ «Дагмелиоводхоз». В ходе мероприятия «СамурЭнерджи» и «Дагмелиоводхоз» подписали соглашение о партнерстве по развитию малой гидроэнергетики в регионе.

«Мы давно говорим о необходимости разумного и эффективного использования мелиоративной инфраструктуры. Этот проект — наглядный пример того, как мелиорация может работать не только на орошение, но и на энергетику. Это первый шаг к комплексному развитию Самурской долины и улучшению жизни людей в горных районах»,— отметил директор ФГБУ «Дагмелиоводхоз» Магомед Юсупов.

Валентина Любашенко