Правительство пока не работает над выплатой пенсий в цифровых рублях

В правительстве не прорабатывали вопрос о переводе пенсий в цифровые рубли. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На нашей площадке — пока нет. На социальной, я имею ввиду»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что ЦБ и российское Казначейство намерены осенью протестировать выплату пособий в цифровых рублях, агентство сообщало еще в начале года. Два дня назад об этой возможности ТАСС заявил ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета Максим Хромченко. Он утверждал, что получать пенсии и пособия россияне могут уже с 1 октября.