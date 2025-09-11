Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство пока не работает над выплатой пенсий в цифровых рублях

В правительстве не прорабатывали вопрос о переводе пенсий в цифровые рубли. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На нашей площадке — пока нет. На социальной, я имею ввиду»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что ЦБ и российское Казначейство намерены осенью протестировать выплату пособий в цифровых рублях, агентство сообщало еще в начале года. Два дня назад об этой возможности ТАСС заявил ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета Максим Хромченко. Он утверждал, что получать пенсии и пособия россияне могут уже с 1 октября.

Новости компаний Все