В Ярославской области начали строить центр единоборств

В Гаврилов-Яме началось строительство современного центра единоборств. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Согласно данным с портала госзакупок, контракт заключен с ООО «Промавтоматика» из Ярославля, его цена — 143,9 млн руб. Центр строят около стадиона «Труд». Площадка для возведения объекта уже готова, рабочие занимаются устройством фундамента.

«В современном двухэтажном здании разместятся два универсальных зала, для спортивной борьбы и для самбо. Центр сможет принимать более 250 спортсменов ежедневно»,— рассказали в правительстве области.

Срок завершения работ по контракту запланирован на 30 ноября 2025 года. Строительство идет по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Алла Чижова