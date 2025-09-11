В Ярославской области начали строить центр единоборств
В Гаврилов-Яме началось строительство современного центра единоборств. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
Согласно данным с портала госзакупок, контракт заключен с ООО «Промавтоматика» из Ярославля, его цена — 143,9 млн руб. Центр строят около стадиона «Труд». Площадка для возведения объекта уже готова, рабочие занимаются устройством фундамента.
«В современном двухэтажном здании разместятся два универсальных зала, для спортивной борьбы и для самбо. Центр сможет принимать более 250 спортсменов ежедневно»,— рассказали в правительстве области.
Срок завершения работ по контракту запланирован на 30 ноября 2025 года. Строительство идет по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».