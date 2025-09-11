Нетаньяху пообещал не допустить возникновения государства Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит установления государства Палестины. По его словам, Израиль продолжит заселять земли Западного берега реки Иордан.

Фото: Menahem KAHANA / AFP / East News Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Мы выполним наше обещание, что палестинского государства не будет, это место принадлежит нам»,— сказал господин Нетаньяху во время выступления на мероприятии в Маале-Адумим, израильском поселении к востоку от Иерусалима (цитата по AFP).

В мае правительство Израиля одобрило строительство 22 новых еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Так кабмин хочет расширить поселенческую инфраструктуру и укрепить стратегические позиций Израиля в регионе.

По версии Израиля, территория Западного берега Иордана, за исключением Восточного Иерусалима, находится под «временной военной оккупацией». Страна никогда не объявляла о буквальной аннексии этих земель. Однако Израиль продолжал заселять регион с победы в Шестидневной войне в 1967 году.