США связали успех торговой сделки с Индией с отказом от закупок российской нефти

США могут заключить торговое соглашение с Индией, если та прекратит закупки российской нефти, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью CNBC. Он отметил, что для этого Индии необходимо открыть свой рынок и перестать приобретать российскую нефть.

«Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть»,— сказал господин Латник. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российской нефти. Это увеличило тарифы на импорт индийских товаров и услуг до 50%. Министерство иностранных дел Индии назвало эти меры несправедливыми.

Переговоры о торговом соглашении между США и Индией начались в феврале после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Обе страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Подписание документа планировалось на осень, но поездка американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, намеченная на 25 августа, была отменена.