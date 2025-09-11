Итальянский модельер Джорджо Армани оставил два завещания, сообщает агентство Ansa. Документы вскрыла нотариус Елена Терренги 9 сентября, сразу после похорон Армани. Их содержание не раскрывается. Первое завещание датировано 15 марта, а второе — 5 апреля. Оба документа написаны от руки.

У Джорджо Армани не было детей. У него остались младшая сестра, две племянницы и племянник. Модельер владел почти 100% Armani Group, значительными объектами недвижимости и коллекцией произведений искусства.

Джорджо Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Представители Armani Group сообщили, что он ушел из жизни мирно, в окружении родных и близких. Его смерть произошла за несколько недель до празднования 50-летия бренда, подготовка к которому уже началась.