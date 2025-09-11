Порт Махачкалы увеличит зерновые мощности до 1,5 млн тонн

Расширение зерновых мощностей Махачкалинского порта до 1,5 млн тонн может стать экономически невыгодным из-за сокращения российского экспорта зерна. Об этом сообщил «РБК ТВ Юг» со ссылкой на директора аналитической компании «СовЭкон» Андрея Сизова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Порт ранее переваливал около 500 тыс. тонн зерна, а сейчас планируется увеличить мощности до 1,5 млн тонн, однако экспорта зерна становится меньше», — отметил эксперт. По его мнению, владельцам и инвесторам следует тщательно оценить выгодность грузоперевалки.

Сизов подчеркнул специфику Махачкалинского порта — он обслуживает преимущественно двух главных покупателей российского зерна: Азербайджан и Иран. При этом у Ирана есть альтернативные порты в Персидском заливе, что создает дополнительные риски. «Экономику порта необходимо внимательно просчитать для понимания доходности»,— заявил аналитик.

В России, особенно в южных регионах, наблюдается избыток портовой инфраструктуры на фоне снижения зернового экспорта. Существующие мощности способны обрабатывать свыше 70 млн тонн зерна, тогда как реальные объемы вывоза, вероятно, не превысят 50 млн тонн. Несмотря на это, мощности продолжают расти, что усиливает дисбаланс между предложением и спросом.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ», стратегическим инвестором Махачкалинского морского торгового порта с контрольным пакетом в 51% стал Сулейман Керимов. Программа модернизации предусматривает строительство зернового терминала, ремонт причалов, модернизацию контейнерного терминала и создание сухого порта для различных видов грузов.

Валентина Любашенко