С Байконура к МКС стартовал грузовой корабль «Прогресс»

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-32» взлетела с космодрома Байконур. Корабль успешно достиг орбиты Земли, отсоединился от третьей ступени ракеты, и развернул солнечные батареи и антенны, сообщили в «Роскосмосе».

Грузовой корабль отправился к Международной космической станции (МКС). С помощью него планируется доставить 2,5 т грузов: 870 кг топлива для дозаправки МКС, 420 л питьевой воды, 364 кг контейнеров с едой, свежими продуктами и «средствами для утилизации». К станции также отправили скафандр «Орлан-МКС», нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости и разные оборудования для экспериментов.

Стыковку грузового корабля к МКС планируется провести через 2 дня, 13 сентября в 20:27 мск. Грузов ждут семь космонавтов: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Олег Платонов, Зина Кардман, Майкл Финк, Джонатан Ким, а также Кимия Юи.