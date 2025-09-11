В МИД Чехии вызвали посла России из-за инцидента с БПЛА в Польше

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше, сообщил сайт Novinky. Ян Липавский говорил, что Чехия полностью поддерживает Польшу.

Александр Змеевский встретился с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом. По данным Novinky, российский дипломат прибыл в чешский МИД после 16:30 по местному времени (17:30 мск) и покинул здание через 15 минут. Посольство России не прокомментировало встречу.

Утром 10 сентября польская армия сообщила о нейтрализации беспилотников, попавших в воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений, а все беспилотники были сбиты. После Польша обратилась к НАТО с просьбой задействовать статью 4 Североатлантического договора для консультаций между членами альянса.