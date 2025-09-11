Случайные сказки, «Белый пароход» или редкий ханг

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на фестивале «космической» музыки, посмотреть комедию с элементами триллера или посетить мастер-класс в кукольном театре. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

13 сентября в 18:00 в пространстве 10 avenue состоится «ХАНГ фестиваль Ставрополь-2025». В программе — большой концерт «космической» музыки, розыгрыш ханга для гостей фестиваля. Ханг — перкуссионный музыкальный инструмент, состоящий из двух металлических полусфер с резонаторным отверстием на нижней части. На нем играют руками, пальцами или ладонями, извлекая завораживающее звучание. По замыслу организаторов, звучание ханга и других редких музыкальных инструментов создаст атмосферу полного погружения в… космос.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

13 сентября в 19:00 в центре «МинводыЭКСПО» — концерт исполнителя Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Творческие эксперименты артиста помогли ему завоевать первые строчки хит-парадов, снискать уважение молодых и взрослых слушателей. В репертуаре исполнителя есть рэп, хип-хоп, лирические композиции и кавер-версии знаменитых произведений.

Стоимость билетов — от 6000 руб. (16+)

14 сентября в 10:00 в Детской школе искусств № 2 Ставрополя состоится музыкальный фестиваль «Белый пароход». В программе — выступления хоровых и танцевальных коллективов, сольных исполнителей, а также оркестров и ансамблей. Так участники и зрители фестиваля намерены отметить его 20-летие.

Вход — бесплатный (6+)

12 сентября в 19:00 в Ессентуках, в концертном зале им. Федора Шаляпина — комедия с элементами триллера «Как попасть в Рай?». Однажды три незнакомых друг с другом человека случайно встречаются в одном месте. Вырваться оттуда невозможно, но попытаться стоит.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

12 сентября в 19:00 в пятигорском Театре Оперетты — «Страсти святого Микаэля». Два странствующих комедианта Микаэль и Марчелло попадают на праздник в честь Святого Йоргена. Лицедеи высмеивают местные традиции и нравы. Стражники пытаются схватить паяцев, чтобы наказать их за дерзость. Марчелло удалось скрыться, а Микаэлю не повезло. Его приковывают к позорному столбу.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

13 сентября в 12:00 и 16:00 в Русском Театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе покажут спектакль «Сказки на всякий случай». Это постановка Аркадия Черкашина по мотивам произведений Евгения Клюева. Однажды вечером четверо друзей собрались на старом чердаке, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. Но что-то пошло не так. В итоге, рассказы превратились в добрые, веселые и немного философские сказки.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы криминальной комедии «Беги». Вор Саша проникает в дом и видит, что хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов преследует случайного свидетеля преступления. Саше надо уйти от погони и успеть на утренник к сыну.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна киноновинка — фильм «Дракула». Принц Влад II живет ради любви к Елизавете. Вернувшись с войны, Влад узнает о смерти супруги. Убитый горем принц узнает, что возлюбленную можно возродить. И Влад обрекает себя на бессмертие. И вот через 400 лет Дракула снова влюблен.

Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)

Для юных зрителей — мультфильм «Доктор Динозавров». Над школьником Филом Динозавровым смеются одноклассники. И девчонки его не замечают. А тут еще отец достает рассказами о «семейном наследии» — всеми забытом музеем палеонтологии. Но все меняется, когда Фил активирует портал в мезозой.

Стоимость билетов — от 320 руб. (6+)

13 сентября в 19:00 в музыкальном театре Нальчика состоится поэтический вечер Анны Егоян с программой «Триггер». По словам организаторов, это откровенный диалог автора со временем. Это разговор о памяти и импульсах, которые запускают глубинные чувства.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

14 сентября в 13:15 в Ставропольском краевом театре кукол начнет работу мастер-класс «Веселый пальчиковый дуэт». Детей будут учить находить аппликативные способы для создания выразительного образа сказочного персонажа. Развивать способности к многоплановой композиции — создавать изображение слоями: например, задний план — природа, передний план — щука, и т. д. по сюжету. Обязательное условие участия в мастер-классе — покупка билета на спектакль кукольного театра.

Вход — бесплатный (6+)

