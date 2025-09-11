В Краснодар первым рейсом

Аэропорт Краснодара открылся впервые с февраля 2022 года. Он будет принимать и отправлять самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00. «Аэрофлот» пообещал выполнить первый регулярный рейс 17 сентября. К концу месяца перевозчик должен восстановить международную программу из Краснодара в Ереван, Стамбул и Дубай. «Победа» с 19 сентября намерена возобновить полеты из Москвы в Краснодар. Также рейсы в Краснодар анонсировали в S7. Кроме того, в Azur Air допустили запуск чартерных программ.

В Ассоциации туроператоров заявили, что уже в межсезонье турпоток в регион может вырасти на четверть. Итоговые показатели будут зависеть от того, вернутся ли международные перевозчики, считает вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Открытие аэропорта важно для туристической отрасли Краснодарского края, так как дает возможность добираться до удаленных от Сочи частей региона. Открылся и аэропорт Геленджика, но в Анапу, Новороссийск теперь можно попасть гораздо оперативнее. Плюс здесь надо понимать, что многие международные авиакомпании, когда совершали полеты в аэропорт Краснодара, отмечали высокий уровень спроса. И клиентура данного региона является довольно обеспеченной и любознательной с точки зрения международных полетов — это и Ближний Восток, и Турция, и азиатские страны. И у большинства крупных федеральных туроператоров есть обособленные подразделения или представительства в Краснодаре.

Для туркомпаний важен вопрос, захотят ли вернуться международные перевозчики, в частности ближневосточные и турецкие, с условием существующих ограничений. Безусловно, прогноз роста турпотока в Краснодарский край от этого решения только увеличится. Плюс это дополнительная логистическая возможность для поездок в Крым, который находится гораздо ближе к Краснодару, чем к Сочи, а значит, это рост совокупного потока. Также увеличится и показатель выездного туризма из Краснодарского края по международным направлениям».

После начала боевых действий на Украине Росавиация приостановила работу всех воздушных гаваней юга России, кроме аэропорта Сочи. В июле открылся аэропорт Геленджика, он принимает только внутренние рейсы. В руководстве авиагавани заявляли, что планов запускать международное авиасообщение нет, потому что это убыточно.

При благоприятном сценарии аэропорт Краснодара как раз разгрузит пассажиропоток Сочи, говорит ведущий эксперт Центра экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко: «До начала СВО там было, по-моему, около 4 млн пассажиров, и это важный шаг в поддержке мобильности. Понятно, что какая-то часть пассажиропотока распределилась в Сочи, Минводы, в недавно открытый Геленджик. Что касается разгрузки других транспортных узлов, основная проблема, конечно, была в Сочи, потому что, когда были закрыты все аэропорты на побережье, Сочи стал практически единственным вариантом для тех людей, которые хотели прилететь на Черноморское побережье.

Конечно, Сочи работает с огромными перегрузками, особенно летом. Туда перевели значительную часть сотрудников из Краснодара, теперь они будут возвращаться в более привычное место работы, и, конечно, Краснодар разгрузит Сочи. Я не знаю, с какими ограничениями будет работать аэропорт. Например, Геленджик функционирует с большими ограничениями, поэтому рассчитывать на то, что он один серьезно бы разгрузил Сочи, было чересчур оптимистично».

За два года простоя аэропорт Краснодара получил почти 4 млрд руб. субсидий на поддержку инфраструктуры и сохранения персонала. В Росавиации заявляли, что так он может возобновить полноценную работу сразу после распоряжения.

Александра Абанькова