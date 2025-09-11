Маргарита Симоньян вернулась домой после операции

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что вернулась домой после операции. О предстоящей операции она рассказала 7 сентября. 9 сентября она сообщила, что операция завершилась и она вышла из наркоза.

«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Госпожа Симоньян рассказывала, что предстоящая операция связана со «страшной, тяжелой болезнью». Заболевание было диагностировано, по ее словам, «за эту неделю» — с 1 по 7 сентября.