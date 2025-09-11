В курском парке «Боева дача» при участии президента федерации легкой атлетики России, главы ПСБ Петра Фрадкова открыли беговую трассу и воркаут-зону. Трехстороннее соглашение о строительстве спортивного кластера, подписанное ПСБ, ВФЛА и Правительством Курской области, включает в себя два этапа. Первый этап уже завершен — беговая трасса протянулась на 3,6 км с современным освещением, а воркаут-зона оснащена 60 тренажерами, в том числе специализированными для детей и людей с ограниченными возможностями. В 2026 году — на втором этапе строительства — в Курске будет возведен беговой центр с раздевалками, душевыми, зоной хранения, залом для растяжки с акцентом на безопасность и комфорт.

ФАС оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы. «Радиореклама содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. Однако иные сведения об условиях акции и получения бонусов в ролике отсутствовали»,— отметили в ФАС. По мнению службы, такие действия МТС-банка могли ввести потребителей в заблуждение.

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas подписал многолетнее соглашение с новой командой «Формулы 1» Audi, которая до конца сезона-2025 продолжает выступать под названием Sauber. По данным Bild, ежегодные выплаты по контракту составят около €25 млн, что на €5 млн меньше аналогичного соглашения Mercedes-Benz с немецким экипировщиком.