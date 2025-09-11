«Пари Нижний Новгород» арендовал футболиста из кипрского клуба

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» пополнил состав команды, договорившись с кипрским «Арисом» о переходе 20-летнего полузащитника Алекса Сарфо. Он будет играть за Нижний Новгород на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2025/2026 годов.

На Кипре Алекс Сарфо провел в общей сложности 69 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе «Ариса» футболист в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Кипра.

В «Пари НН» среди сильных качеств нового игрока отметили его цепкость при отборе мяча, выносливость, умение вести единоборства и игру головой. Футболист является игроком молодежной сборной Ганы.

Иван Сергеев