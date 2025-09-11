Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» с помощью произведенной в Самаре ракеты-носителя «Союз-2.1а» успешно стартовал с космодрома Байконур и направляется к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

Запуск прошел без сбоев: корабль выведен на орбиту, отделился от третьей ступени ракеты, раскрылись антенны и панели солнечных батарей.

Стыковка с модулем «Звезда» на МКС запланирована на 13 сентября в 20:27 (MKS). Роскосмос будет транслировать операцию в прямом эфире.

Евгений Чернов