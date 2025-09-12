«Пьер и Сильфиды», «Купание царского слона», вселенная Миядзаки и домашний концерт Александра Розенбаума

День знаний отгремел, календарь перевернут, портвейн выпит, а сентябрь продолжает гореть постепенно желтеющей листвой. Уже совсем скоро синоптики обещают нам сильное похолодание и хмурые осенние дожди. В этот момент мы рекомендуем своим читателям заварить горячий чай, накрыться пледом и прочесть традиционную афишу «Ъ-СПб», которая расскажет вам о культурном досуге на ближайшие недели.

Фотография из личного архива французского танцовщика и хореографа Пьера Лакотта

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Фотография из личного архива французского танцовщика и хореографа Пьера Лакотта

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

В четверг, 11 сентября, в Музее театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси открылась выставка «Пьер и Сильфиды», где впервые показывают уникальные экспонаты из личного архива выдающегося французского танцовщика и хореографа Пьера Лакотта и его музы Гилен Тесмар.

Коллекция Лакотта отражает панораму развития западноевропейского балетного искусства XVIII–XIX веков. Ключевая тема выставки — творческая связь хореографа с Россией. Господин Лакотт воспринял традиции нашей балетной школы благодаря непосредственному общению с Сержем Лифарем, Любовью Егоровой, Ниной Вырубовой. Выставка продлится до апреля 2026 года.

Тем временем на Императорской ферме в Пушкине продолжает работу выставка современных художников «Купание царского слона». На территории фермы разместились четыре инсталляции, увидеть их можно до ноября.

Это ажурная стеклянная голова слона костромской художницы Марии Пуховой, «Пастораль» Сергея /деникина/ Денисова, объекты участников списка The Blueprint 100 — мощные гранитные «Тапочки профессора Яковлева» Константина фон Рибена и изящные бежевые козлята нижегородца Артема Филатова.

Группа «Воскресение»

Фото: Imperial Hall Группа «Воскресение»

Фото: Imperial Hall

В пятницу, 12 сентября, группа «Воскресение» в рамках «Первого акустического тура» выступит с концертом в Imperial Hall на проспекте Стачек. Зрители воочию увидят волшебство взаимодействия рук музыкантов и струн теплых акустических инструментов.

В ходе выступления группа, имеющая 45-летнюю историю, сыграет и классические хиты, такие как «Кто виноват» или «По дороге разочарований», так и новые произведения. Главное, что их объединяет,— это удивительная поэзия Алексея Романова, которую необходимо прочувствовать самому.

В этот же день, 12 сентября, Русские Музыкальные Сезоны приглашают вас на шоу «2Рояля. Музыка сквозь века в Особняке Елисеевых» (место проведения указано в названии.— “Ъ”), где время теряет свои границы, а игра пианистов становится связующим звеном между эпохами.

В этот вечер можно услышать произведения великих композиторов — от барокко до романтизма, от импрессионизма до современных интерпретаций.

Каждый аккорд станет мостом, соединяющим сердца слушателей с музыкой, которая пережила века и продолжает вдохновлять. Два рояля будут вести диалог, как два старых друга, делясь своими историями и эмоциями, создавая

Автор и певец Александр Розенбаум

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Автор и певец Александр Розенбаум

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

БКЗ «Октябрьский» открывает новый сезон концертом Александра Розенбаума 13–14 сентября. Народный артист Российской Федерации с легкостью собирает полные залы и умеет держать внимание публики в течении всего выступления.

Концерт в «Октябрьском» Александр Яковлевич называет «домашним». В зале собирается родная публика и царит необыкновенная душевная атмосфера.

Зрители узнают песни и подпевают автору. Господин Розенбаум доверяет петербургскому зрителю, как никакому другому, считая его как добрым другом, так и строгим судьей.

В этот же день, 13 сентября, можно прийти в Таврический сад и увидеть шоу «Музыка в Оранжерее. Bossa Nova. Музыка сердца» от Русских музыкальных сезонов. Здесь вы переместитесь между временами года и вернете лето в окружении зеленых растений.

Звуки мягкой боссановы напомнят о морском бризе и нежных волнах, наполняя пространство и погружая в атмосферу бразильской сказки. Позвольте себе быть унесенными в этот удивительный мир звуков и чувств, где каждый аккорд станет отражением вашей души.

Игроки хоккейных клубов СКА (Санкт-Петербург) и «Лада» (Тольятти)

Фото: ХК СКА Игроки хоккейных клубов СКА (Санкт-Петербург) и «Лада» (Тольятти)

Фото: ХК СКА

В воскресенье, 14 сентября, в Ледовом в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет встреча СКА — «Лада». Отметим, что старт турнира дался армейцам очень тяжело. Подопечные Игоря Ларионова потерпели поражения от «Шанхайских драконов» и «Торпедо» и на текущий момент находятся в хвосте Западной конференции.

Теперь армейцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками, которые ждут только победы. Сделать это будет весьма непросто, так как «Лада» считается весьма крепкой командой, за нее выступают экс-игроки СКА — Артем Земченок и Александр Хохлачев.

В этот же день на Новой сцене Александринского театра в рамках XVI Международного театрального фестиваля «Александринский» состоится премьера спектакля Елены Павловой «Мой друг Иван Лапшин» по мотивам повести Юрия Германа.

Объектом рефлексии для режиссера становится конец 1930-х годов. Но повествование здесь не главное, реплики героев уравнены со всем аудиальным многообразием, звуком шагов, ходом часов, фрагментами мелодий и арий.

Актер Кирилл Лавров в фильме «Укрощение огня». 1972 год

Фото: пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова Актер Кирилл Лавров в фильме «Укрощение огня». 1972 год

Фото: пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова

В понедельник, 15 сентября, на сцене БДТ имени Товстоногова состоится юбилейный вечер «Наш Лавров». В этом году знаменитому актеру и одному из главных символов Ленинграда Кириллу Юрьевичу Лаврову исполнилось бы 100 лет.

В программе вечера — воспоминания господина Лаврова в исполнении актеров БДТ разных поколений: народных артистов России Нины Усатовой, Георгия Штиля, Елены Поповой, Валерия Дегтяря, заслуженных артистов РФ Анатолия Петрова и Василия Реутова.

Ведущими выступят Ника Стрижак и Михаил Швыдкой. По словам режиссера вечера Даниила Пиктурного, важно избежать «бронзовости», чтобы получился не сухой рассказ и перечисление заслуг, а живой разговор о роли Лаврова в отечественной культуре.

Также можно посетить XIX Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха», который проходит в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО. На выставке представлены фотографии участников Международного творческого конкурса в самых ярких номинациях: «Портрет животного», «Пейзаж», «Животные в среде обитания», «Поведение животного» и «Подводный мир».

Каждый снимок — результат вдохновения и мастерства фотографа, рассказывающий уникальную историю удачного кадра. В рамках фестиваля запланирована насыщенная публичная программа: встречи с признанными фотографами-натуралистами — Константином Шатеневым, Сергеем Савви, Анатолием Кочневым — и показы фильмов о дикой природе от Росзаповедцентра и Русского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммерсивная выставка «Пропавшие в кинохронике»

Иммерсивная выставка «Пропавшие в кинохронике»



Во вторник, 16 сентября, предлагаем отправиться на иммерсивную выставку «Пропавшие в кинохронике», которая проходит в пятом павильоне «Ленфильма». Здесь каждый посетитель сможет ощутить близость истории и реальность прошлого.

В залах воссозданы в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в годы Великой Отечественной войны.

Не менее интересно будет в новом пространстве Gaika Space на улице Черняховского, где 16 сентября пройдет музыкальный спектакль «Пиаф: Я ни о чем не жалею». Как следует из названия, постановка посвящена творчеству легендарной шансонье.

Фрагменты из ее биографии и всемирно известные песни прозвучат в живом исполнении актрисы Валерии Никитиной. Авторы спектакля подчеркивают, что жизнь госпожи Пиаф была так печальна, что рассказ о ней почти неправдоподобен — настолько он красив.

Актрисы «Театра Двух» Инна Егорова и Аника Быкова

Фото: Театр Двух Актрисы «Театра Двух» Инна Егорова и Аника Быкова

Фото: Театр Двух

В среду, 17 сентября, на сцене ДК Выборгский покажут спектакль «Театра Двух» под названием «Пила вино и хохотала. Белое». Это отличный вариант для всех женщин, столкнувшихся с семейной жизнью. Да и мужчинам здесь должно быть весело.

Потому что как не посмеяться, вспоминая о первых свиданиях, когда все идет не по плану; о замужестве, которое оказывается совсем не таким, как в мечтах; о материнстве с его бессонными ночами и нелепыми ситуациями. Никаких жалоб — только искренний смех и легкая самоирония.

В этот же день, 17 сентября, жителей и гостей Петербурга приглашают посетить петербургский иммерсивный театр «Морфеус» на набережной реки Мойки. Этот творческий коллектив традиционно предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показы у «Морфеуса» проходят каждый день.

Балтийский симфонический оркестр с программой «Вселенная Миядзаки»

Фото: «Колизей-Арена» Балтийский симфонический оркестр с программой «Вселенная Миядзаки»

Фото: «Колизей-Арена»

Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки» 18 сентября в «Колизее». Будет не только прекрасная музыка — незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора пройдет с видео-инсталляцией и эффектом полного погружения.

Анимация Хаяо Миядзаки — настоящий праздник. Каждая картина японского режиссера — удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Его сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов.

Огромную роль, равноценную с анимацией и сюжетом, здесь играет музыка. Тандем Хаяо Миядзаки и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.

Уже ставшая легендарной музыка из киносаги «Звездные войны» прозвучит на органе в самом космическом месте Петербурга — Планетарии № 1. Мелодии, ставшие гимном целых поколений, виртуозное исполнение и масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в мире — вот что обещают организаторы гостям вечером 18 сентября. Исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Певица Татьяна Буланова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Певица Татьяна Буланова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В пятницу, 19 сентября, предлагаем сходить на концерт Татьяны Булановой в клубе-ресторане Jagger. Одна из самых любимых звезд российской эстрады порадует поклонников незабываемым выступлением, на котором можно будет не только насладиться любимыми песнями, но также отрываться и зажигать на большом танцполе.

Прозвучат все самые любимые и проверенные временем хиты: «Не плачь», «Мой сон», «Ясный мой свет» и многие другие. Певица многократно становилась лауреатом «Песни года», ее песни постоянно находятся в хит-парадах самых популярных российских радиостанций и крутятся в плеерах молодого поколения.

В этот же день, 19 сентября, петербуржцы и гости города смогут насладиться балетом «Лебединое озеро», который дадут на сцене Эрмитажного театра. Его представит Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром русского классического балета. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена.

Певец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Певец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В субботу, 20 сентября, на сцене Ледового дворца пройдет долгожданный концерт одного из самых ярких и талантливых музыкантов современности — Максима Фадеева. Вас ожидает незабываемое музыкальное шоу, которое объединит поклонников со всей страны. Максим Фадеев — это не просто имя, это целая эпоха в российской музыке.

Его хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Орлы или вороны», уже давно стали классикой и продолжают вдохновлять новое поколение артистов. На концерте зрителей ждет не только исполнение любимых песен, но и уникальные музыкальные номера, которые подчеркнут мастерство Максима как композитора и продюсера.

В качестве альтернативы 20 сентября можем предложить отправиться на шоу «Шедевры классики. Музыка Шенбруннского сада в Усадьбе Державина». В этот вечер музыка и цветы сольются в единое целое, создавая волшебный вечер, наполненный гармонией и вдохновением в прекрасной Усадьбе Державина.

Вы погрузитесь в атмосферу великолепия, где каждая нота будет расцветать, как цветок в солнечном саду. Артисты ведущих театров Петербурга исполнят для вас музыку Бетховена, Штрауса, Моцарта, Шуберта и других композиторов.

Сцена из спектакля «Дядя Ваня» режиссера Юрия Бутусова

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Дядя Ваня» режиссера Юрия Бутусова

Фото: Театр имени Ленсовета

21 сентября на сцене театра имени Ленсовета к юбилею Евгения Филатова покажут спектакль «Дядя Ваня» режиссера Юрия Бутусова. Персонажи в этой постановке предстают перед публикой, как перед Богом: во всей душевной наготе.

Кажется, они нарисованы наотмашь — яркими, широкими мазками. Но пестрая картина полна нюансов. Нет привычных чеховских интонаций, нет паутины взаимоотношений — точней, она в клочки разодрана. Каждый герой как будто вынут из ткани действия и предъявлен зрителю во всем обаянии и во всей слабости...

Также предлагаем 21 сентября в джаз-клубе Игоря Бутмана посмотреть на группу S.O.S (plus) — искрометную выдумку Валерия Сюткина, которая появилась от аббревиатуры фамилий Сюткин, Окунь, Савин. Plus — это приглашенные друзья, специальные гости, лучшие музыканты страны.

Ну а в репертуаре — любимые песни в неожиданных авторских аранжировках, исполненные с импровизациями и юмором. Напомним, что господин Сюткин является не только композитором и участником рок-н-ролльной группы «Браво», но и художественным руководителем эстрадного отделения МГГУ имени Шолохова. Приходите, будет весело.

Андрей Маркелов