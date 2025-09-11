Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Волгоградская прокуратура выяснит, почему в школе №64 подрались одноклассницы

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после появления в интернете видео, на котором ученица школы №64 избивает одноклассницу. Инцидент произошел 10 сентября, но ни участники конфликта, ни их родители не сообщили об этом педагогам или в полицию.

Ранее к проверке преступило ГУ МВД России по региону. В прокуратуре уточнили, что сейчас собирают информацию и анализируют все обстоятельства.

Надзорное ведомство обещает оперативно и объективно рассмотреть все факты. Результаты проверки определят, нужны ли дополнительные меры.

Нина Шевченко