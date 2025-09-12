Арт площадью 15 тысяч квадратных метров

В столичном выставочном пространстве «Тимирязев Центр» открылась 13-я по счету ярмарка современного искусства Cosmoscow. Впервые она прошла 15 лет назад на территории фабрики «Красный Октябрь», а с 2014-го проходит ежегодно. Теперь это заметное событие в международном арт-календаре и важное место для диалога между галеристами, художниками, коллекционерами и простыми зрителями. В этом году на площади более 15 тыс. кв. м. Cosmoscow объединила более 100 галерей (из них 14 дебютантов), 20 партнерских стендов и 12 некоммерческих проектов.

Некоторые среди участников ярмарки заслуживают особого внимания. Фонд Cosmoscow, при активном участии своего экспертного и попечительского советов ежегодно выбирает победителей в разных арт-номинациях. Художником года стала арт-группа «Провмыза» (ее работы можно увидеть в павильоне Myth Gallery), музеем года назван красноярский музейный центр «Площадь мира».

Арт-группа «ПРОВМЫЗА». «Семена» Музейный центр «Площадь Мира». «И алеф, и омега»

Гости Cosmoscow-2025 смогут познакомиться с произведениями Анны Желудь на стенде PA Gallery; Alina Pinsky Gallery представит работы Евгения Музалевского; на стенде Marina Gisich Projects разместятся работы Дмитрия Грецкого и Евгении Кац; Agency. ArtRu представит моностенд классика современного искусства Сергея Шутова.

Обширная география российского арта представлена Сообществом современных сибирских художников, галереями из Казани и Владивостока. На стенде арт-резиденций Нижегородской области выставлены произведения художников, исследовавших Нижний Новгород и окрестности — их наблюдения за городской средой, переосмысленные культурные коды и ландшафты.

За международную составляющую на ярмарке отвечает главным образом Индия — из этой страны приехали сразу несколько ведущих галеристов. Проект «Индия: как дух обретает материю» инициирован семейством коллекционеров Теребениных.

Детская вселенная на Cosmoscow создана совместно с брендом Chupa Chups: это место, где искусство становится игрой, а игра — искусством. Юные участники будут создавать сюрреалистические автопортреты, разрабатывать авторские логотипы, вдохновленные Chupa Chups, расписывать футболки и сумки, превращая их в арт-объекты.

Инсталляция «Цифровая теплица» создана итальянскими диджитал-художниками Маттео Манделли и Лукой Бальдокки в коллаборации с KIT 4 KID — приложением для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). В теплице в горшках с настоящей землей «вырастают» цифровые цветы — это результат авторской обработки реальных рисунков художников с РАС. Часть средств от продажи каждого арт-объекта инсталляции будет направлена в фонд «Антон тут рядом».

В Cosmoscow участвуют ювелиры и часовщики. Свои художественные полотна на стыке часового и изобразительного искусства покажет Константин Чайкин. Серебряную бальную книжечку с загнутой страничкой и парой лабораторных синих шпинелей представляет ювелирный бренд Letters & Stones Наталии Архангельской. Компания Epic Jewellery вместе с фотохудожником Женей Мироновым создала серию коктейльных унисекс-колец Eye Drop: специально ограненные аметист, топаз, розовый или дымчатый кварц служат линзой, в которую можно рассмотреть миниатюрную фотографию, расположенную под камнем.

Ярмарка Cosmoscow-2025 продлится до 14 сентября.

Стенд Константина Чайкина Epic Jewellery Стенд-инсталляция «Вчерашнее завтра» Hutton

Нина Спиридонова