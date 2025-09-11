Соединение курортов Кавказа и Сочи займет 15-20 лет

Соединение горнолыжных курортов Северного Кавказа и Сочи (Красная Поляна) займет около 15-20 лет. Совокупная протяженность зоны катания трасс составит 550 км. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на гендиректора группы Mantera Вадима Трукшина.

По словам топ-менеджера, курорты планируется объединить не подъемниками, а качественными автодорогами. Сейчас поездка из Архыза до Сочи летом занимает около 14 часов.

«Нужно обеспечить транспортную доступность между ними на уровне полутора часов езды. В Швейцарии и во Франции вы легко переезжаете между курортами за три-четыре часа. Здесь же за полтора-два часа вы должны доехать до любого из этих туристических кластеров, каждый из которых рассчитан на своего потребителя»,— цитирует издание Трукшина.

Проект включает три территории. Первая — объединенная Красная Поляна. К 2030 году к курорту присоединятся трассы «Газпрома» и «Розы Хутор». Общая протяженность трасс в горном кластере Сочи увеличится с 162 км до 238 км.

Второй этап предполагает включение курорта Лагонаки в Адыгее. Строительство объекта стоимостью 30 млрд руб. должно начаться в 2025 году. Пока проект не получил разрешение на строительно-монтажные работы, но Mantera рассчитывает получить его в ближайшее время.

В Лагонаки планируется построить 745 гостиничных номеров к 2028 году. Также проектируется канатная дорога в части заповедника, служащей биосферным полигоном. Трукшин отметил, что строительство осложняется вниманием экологической общественности.

Завершающий этап — соединение с Архызом в Карачаево-Черкесии. Mantera уже управляет этой территорией. До 2028 года инвестор вложит 27 млрд руб. в развитие курорта в рамках государственно-частного партнерства.

Валентина Любашенко