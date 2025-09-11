Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Бали объявили чрезвычайное положение из-за потопов

Правительство провинции Бали объявило чрезвычайное положение на одну неделю из-за наводнений на острове. Посольство России в Индонезии призвало россиян не покидать место пребывания и соблюдать осторожность.

«В этой связи просим соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений и соблюдать максимальную осторожность, особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане»,— написали в Telegram-канале посольства.

В результате наводнений 15 человек погибли и десять пропали без вести, сообщает Associated Press. Не менее 112 районов оказались затоплены, произошло несколько оползней. Были подтоплены тысячи домов и зданий, повреждены линии электропередач. Движение на отдельных участках дорог временно ограничили. 800 человек эвакуированы во временные убежища.

Наводнение на Бали

Люди переносят свои вещи по затопленной улице в округе Бадунг

Люди переносят свои вещи по затопленной улице в округе Бадунг

Фото: Dicky Bisinglasi / File Photo / Reuters

Разрушенное наводнением здание в Денпасаре

Разрушенное наводнением здание в Денпасаре

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Наводнение началось вечером 9 сентября из-за проливных дождей, которые не прекращались более суток

Наводнение началось вечером 9 сентября из-за проливных дождей, которые не прекращались более суток

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Машины на затопленной улице в Денпасаре

Машины на затопленной улице в Денпасаре

Фото: Syahrul Rachman / Reuters

Спасатели ищут пострадавших от наводнения

Спасатели ищут пострадавших от наводнения

Фото: BASARNAS / AP

Эвакуация жителей затопленных домов в Денпасаре

Эвакуация жителей затопленных домов в Денпасаре

Фото: BASARNAS / AP

В результате наводнения на Бали погибло 14 человек, среди них — одна иностранка

В результате наводнения на Бали погибло 14 человек, среди них — одна иностранка

Фото: BASARNAS / AP

Спасатели эвакуируют жителей домов в Денпасаре

Спасатели эвакуируют жителей домов в Денпасаре

Фото: BASARNAS / AP

