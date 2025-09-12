В Башкирии предложения по продаже новых автомобилей с АКПП выросли в восемь раз

С января по август этого года в Башкирии предложения на новые автомобили с автоматической коробкой передач составили 23,3% всех объявлений, а их число по сравнению с 2024 годом выросло в 8,5 раза, сообщает пресс-служба «Авито Авто».

На автомобили марки Geely приходится 40,5% объявлений, на Changan — 5,7%, на Tank — 1,8%. Наиболее широко среди моделей представлены Geely Monjaro (23,6%), Changan UNI-K (2,4%) и Tank 300 (1%).

По росту числа объявлений о продаже среди марок лидируют автомобили Tank (на 26,3% больше, чем в январе-августе 2024 года). Наиболее заметно выросло предложение Tank 300 (на 34,4%).

Больше всего пользователи платформы интересовались автомобилями Geely (13,6%), Tank (12,8%) и Changan (4,1%). Самыми популярными были модели Geely Monjaro (7,8%), Tank 300 (5,1%) и Changan UNI-K (2%).

Майя Иванова