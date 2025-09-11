Погибших в Курской области саперов наградили орденами Мужества посмертно

Севастопольских пиротехников МЧС России Сергея Иванова и Решата Медиева, погибших в ходе миссии по разминированию территории Курской области, наградили посмертно орденами Мужества и медалями «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По его словам, пиротехники с коллегами обезвредили в Донбассе и в Курской области современные средства поражения. В Севастополе при их участии были уничтожены тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе бомбы весом в сотни килограмм.

Губернатор уточнил, что, исполняя поручение главы МЧС России Александра Куренкова, в Севастополь для вручения наград родным и близким погибших прибыл директор Департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов.

Майор внутренней службы Сергей Иванов родился в 1991 году в Кировской области. С 2014 по 2022 год трудился в Главном управлении МЧС России по Кировской области, пройдя путь от начальника караула до заместителя начальника пожарно-спасательной части. В 2022 году поступил на службу в специализированный отряд Главного управления МЧС России по городу Севастополю на должность заместителя начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ.

Прапорщик внутренней службы Решат Медиев родился в Севастополе в 1997 году, служил в МЧС шесть лет.

Саперы похоронены с воинскими почестями, каждый на своей малой родине.

Александр Дремлюгин, Симферополь