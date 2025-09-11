В больницах ЕС зафиксировано распространение грибка с летальностью до 62%

Грибок Candidozyma auris, вызывающий серьезные инфекции у уже больных людей и устойчивый к некоторым противогрибковым препаратам, быстро распространяется в больницах Европы. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Исследование показало, что в 2024 году распространение грибка продолжается «стремительными темпами», говорится в отчете центра. Последние вспышки заражения грибком произошли во Франции, Германии и на Кипре.

В 2023 году сообщалось о 1 346 случаях в 18 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны. Больше всего случаев инфицирования наблюдается в Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии. Всего за 2013-2023 годы страны Европейской экономической зоны сообщили о 4 012 случаях инфицирования или образования колоний грибка.

Candidozyma auris — патогенный дрожжевой грибок, вызывающий инфекции у тяжелобольных пациентов и склонный к распространению в медицинских учреждениях. Попадание грибков рода Candida в кровоток обладает летальностью от 29% до 62%. Впервые был описан в 2009 году.