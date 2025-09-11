Волшебные витражи «Гранд Отеля Европа»

Старейший отель класса люкс в России представляет виртуальную выставку своих исторических витражей. Проект создан в сотрудничестве с петербургским фотографом Александром Лебедевым и кандидатом искусствоведения Татьяной Княжицкой. Экспозиция знакомит зрителей с уникальными образцами декоративного стекла, украшающими знаковые интерьеры отеля: ресторан «Европа», бальный зал «Крыша», лобби-бар и бильярдную комнату. Каждый из витражей не только произведение искусства, но и часть кода архитектуры Санкт-Петербурга. В центре внимания — витражный потолок бального зала «Крыша», созданного в 1909 году по проекту архитектора Федора Лидваля. В нем технологии рубежа веков встречаются с изяществом модерна: свет струится не из окон, а льется с потолка, собранного из стеклянных сводов и металлических конструкций. Огненная люстра на бледном фоне отражает суть архитектурного поиска той эпохи — синтез традиций и технического прогресса. Отдельно место занимают витражи лобби-бара. Они выделяются богатой и разнообразной палитрой: от морской сине-зеленой до теплых золотистых и насыщенных красно-лиловых оттенков. Лидваль использовал стекла Луиса Комфорта Тиффани, которые дают такой эффект. Каждая деталь уникальна, а особую изюминку придают опаловые вставки, которые меняют цвет в зависимости от освещения: от нежного бледно-голубого в отраженном свете до яркого желто-оранжевого при проходящем свете, особенно эффектно раскрываясь на рассвете. В легендарном ресторане «Европа», чьи двери открыты с 1905 года, раскинулся один из самых красивых витражей города. Исследователи до сих пор расходятся во мнениях, что изображено на нем. Возможно, полет античного бога Аполлона на колеснице, прорезающей небеса над рекой, полной парусников, возможно, витраж навеян скандинавскими мифами, где древо Иггдрасиль служит осью мироздания, соединяя Асгард и Мидгард.

Нина Никифорова