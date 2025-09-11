Саратовский райсуд рассмотрит дело инспекторов ДПС, вымогавших 20 тыс у водителя

Прокуратура Гагаринского района Саратова передала в суд дело о взятке и превышении полномочий (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290, пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Обвинение предъявлено двум бывшим сотрудникам ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову. Прокурор Петр Сорокин утвердил обвинительное заключение.

Бывшие инспекторы обвиняются в получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным следствия, 11 июня 2025 года они остановили автомобиль с водителем, подозреваемым в наркотическом опьянении и без водительских прав. Сотрудники ДПС создали условия, при которых водитель был вынужден дать взятку в 20 тыс. руб. для избежания ответственности.

Уголовное дело передано в Саратовский районный суд для рассмотрения.

Нина Шевченко