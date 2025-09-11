В Дагестане выявили 16 тысяч нарушений газопотребления в 2025 году

Министерство энергетики Дагестана проверило более 92 тыс. абонентов газовых сетей и выявило нарушения у почти 16 тыс. потребителей. Об этом премьер-министру в ходе заседания штаба доложил руководитель Минэнерго Дагестана Марат Шихалиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, решение об охвате всех газифицированных населенных пунктов приняли из-за участившихся случаев отравления угарным газом и взрывов газовоздушной смеси. В проверках участвуют 47 бригад и 145 сотрудников газовых служб. Обследуют как частные дома, так и многоквартирные здания.

«Из 92 129 проверенных абонентов нарушения обнаружили у 15 957 человек. Больше всего нарушений зафиксировали в Буйнакске, Хасавюрте и Махачкале. Среди выявленных нарушений: 5,4 тыс. случаев несанкционированного отбора газа и 10, 6 тыс. фактов использования несертифицированного газового оборудования. Газ отключили у всех нарушителей первой категории»,— пояснил чиновник.

По словам Шихалиева, незаконное потребление происходит через самовольное шланговое подключение. Часто используют камины иностранного производства и прокладывают несертифицированные шланги. Еще одна серьезная угроза — несоблюдение требований к устройству дымоходов и вентиляционных каналов.

Документы о выявленных фактах незаконного газопотребления и приостановления подачи газа еженедельно передают в правительство Дагестана.

Валентина Любашенко