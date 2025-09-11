Посол Италии в Москве Пиччони завершает дипломатическую миссию

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии. Об этом сообщил российский МИД. Она была назначена послом в России в 2024 году.

Чечилию Пиччони получит должность в министерстве иностранных дел Италии, сообщал глава ведомства Антонио Таяни. Вместо нее итальянское диппредставительство возглавит бывший посол Италии в Австрии Стефано Белтраме. Прежде он также работал в Китае, США, Иране, Кувейте и Германии.

Лусине Баласян