Все без долгу

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проявило неожиданную активность по взысканию долга с бывшего председателя наблюдательного совета обанкротившегося Экопромбанка Сергея Макарова. Агентство попросило суд разъяс­нить судебный акт, вынесенный еще в 2022 году, по которому экс-банкир должен передать заявителю более 857 млн руб. АСВ указало, что в определении не обозначены конкретные меры, которые могут предпринять приставы для взыскания долга. В удовлетворении заявления было отказано. Источники отмечают, что ранее взыскателем долга числился Экопром­банк, который к тому времени управлялся агентством. При этом вопросом получения денег АСВ озаботилось после переоформления долга на себя. Эксперты считают, что смысла в разъяснении судебного акта нет.



Арбитражный суд Пермского края отказал Агентству по страхованию вкладов в разъяснении судебного акта, вынесенного еще в 2022 году и касающегося бывшего председателя наблюдательного совета АО «АКБ „Экопромбанк“» Сергея Макарова. Больше трех лет назад суд обязал господина Макарова передать банку свыше 857,514 млн руб. (689,438 млн руб. основного долга и 168,076 млн руб. повышенных процентов). Господин Макаров был признан банкротом в 2017 году. За три года до этого у Экопромбанка была отозвана лицензия, после чего кредитная организация также была признана несостоятельной. Банкротство организации контролирует АСВ. К тому времени задолженность председателя наблюдательного совета перед банком и ФНС оценивалась более чем в 900 млн руб. Долг перед кредитной организацией сформировался из-за невозвращенных кредитов, которые подконтрольные Сергею Макарову компании получили в 2009–2014 годах.

На тот момент Сергей Макаров, помимо работы в банковской сфере, владел долями в нескольких компаниях. Речь идет об ООО «Гостиничный комплекс», которое управляло гостиницей «Эдем» в Березниках, ООО «Фирма Эйдос», ООО «Торговые ряды» и химическом предприятии ООО «Азотпром». Доли в этих компаниях были проданы в рамках реализации имущества должника. Эта процедура решением суда была завершена в начале 2022 года. При этом было установлено, что господин Макаров скрывал от финансового управляющего информацию о своем финансовом состоянии и имуществе, не предоставлял документы, а также осуществлял непосредственно перед банкротством вывод ликвидного имущества на заинтересованных лиц и родственников. Часть этого имущества так и не была возвращена в конкурсную массу. Таким образом, суд решил не освобождать его от исполнения обязательств перед кредиторами после завершения процедуры банкротства.

Одним из крупнейших кредиторов должника стал Экопромбанк, который к тому времени уже находился под управлением Агентства по страхованию вкладов. В апреле 2022 года суд выдал исполнительный лист на взыскание с Сергея Макарова денежных средств в пользу Экопромбанка, разъяснения которого потребовало АСВ. Незадолго до этого агентство направило в суд ходатайства о замене взыскателя по долгам господина Макарова с банка на себя. В апреле и июне этого года они были удовлетворены. В августе АСВ направило заявление о разъяснении порядка и способа взыскания денег с бывшего председателя наблюдательного совета. Как следует из документов суда, представители АСВ указывали, что судебный акт написан неясно. В частности, он не содержит указания на конкретные принудительные меры, которые должны применить сотрудники ФССП для взыскания долга, если бывший банкир будет уклоняться от выплаты. Это, согласно позиции агентства, создает неопределенность и препятствует исполнению судебного акта.

В итоге суд в удовлетворении заявления АСВ отказал. Как указано в определении, процедура взыскания четко регламентирована ФЗ «Об исполнительном производстве», соответственно возможность для исполнения решения суда у пристава есть.

Представитель одного из кредиторов Экопромбанка выразил недоумение, что агентство решило разобраться с процедурой получения долга с господина Макарова только сейчас.

«Несколько лет, когда его кредитором был банк, который с момента отзыва лицензии в 2014 году находился под управлением АСВ, этот вопрос никого не волновал, а после замены взыскателя непосредственно на агентство оно вдруг задалось вопросом взыскания средств, но уже в свою пользу». По его мнению, АСВ от имени банка могло бы более активно участвовать в процедуре реализации имущества господина Макарова и добиться его продажи по более высокой цене. Так, собеседник напоминает, что 100% долей в «Азотпроме» были проданы всего за 200 тыс. руб., при этом выручка организации по итогам 2023 года составила более 260 млн руб., а Сергей Макаров до сих пор является директором этой компании.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает определение суда об отказе АСВ в разъяснении судебного акта законным. «Я не вижу для взыскателя какого-либо разумного смысла обращаться в суд с заявлением о разъяснении способа и порядке исполнения выданных ему исполнительных листов»,— говорит эксперт.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, возможно, у АСВ возникли проблемы с приставом-исполнителем, который посчитал, что в судебном решении по делу не указано на возможность принудительного взыскания денежных средств с должника. «В целом я думаю, что вынесенное определение решило проблему агентства. АСВ предъявит определение арбитражного суда приставам, в котором указано на принудительное взыскание задолженности. Соответственно, приставы не будут ограничены в применении принудительных мер взыскания»,— пояснил господин Варшавский.

Дмитрий Астахов