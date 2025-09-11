«Похоже, что-то готовится»

Молимся за ваше здоровье и благополучие: американский посланник Джон Коул лично передал Александру Лукашенко поздравительное письмо. Встреча состоялась в белорусской столице. Глава Белого дома объявил о снятии санкций с национальной авиакомпании «Белавиа». США также рассматривают возможность возвращение в Минск своего посольства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает возобновления так называемого минского формата переговоров по Украине.

Заместитель спецпредставителя президента США по Украине и Белоруссии Джон Коул привез в подарок Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома, обещание немедленно снять санкции с авиакомпании «Белавиа», а также личное письмо от Дональда Трампа. Президент Соединенных Штатов, в частности, пишет о том, что он и супруга Мелания молятся за здоровье белорусского лидера, поздравляют его с днем рождения и надеются на успехи в продвижении совместных целей. Вероятно, скоро в республику вернется американское посольство.

В ответ на свободу вышли 52 политических заключенных: среди них, вроде, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич. По разным данным, около 1 тыс. еще остаются в тюрьмах. Собственно, главное заключается в том, что США, видимо, признают Александра Лукашенко легитимным главой государства. Примечательно, что все это действо происходило накануне открытия российско-белорусских стратегических военных учений «Запад-2025». Соседние страны закрыли границы.

Запад в большинстве своем считает эти маневры угрозой национальной безопасности. Ранее, как известно, на польскую территорию вторглись некие «неизвестные дроны». В Варшаве почти уверены, что они были российскими и прилетели неслучайно. К слову, в это время как раз в страну прибыл американский спецпредставитель Кит Келлог, который также встречался летом с Лукашенко. Но теперь он направился в Киев, там же с визитом находится президент Финляндии Александр Стубб.

В этой связи как бы напрашивается вывод о «Минске-3»: Лукашенко всякий раз предлагает свое посредничество в урегулировании украинского кризиса.

В столице республики может состояться встреча — Зеленский, Трамп, Путин: непрямые переговоры, а затем, возможно, и прямые. Вариантов много. По крайней мере, Трамп звонил Лукашенко перед встречей с Путиным на Аляске. Нынешний глава Белого дома еще во время своего первого срока пытался наладить отношения с белорусским лидером.

Можно также предположить, что США пытаются вывести Белоруссию из-под влияния Москвы. В любом случае Александр Григорьевич никогда не был против многополярности и многовекторности в политике. И даже так могло показаться, что ему немного тесновато в широких объятиях своего главного союзника. Как бы то ни было, похоже, что-то готовится. Идут глубинные закулисные процессы. То, о чем мы не знаем, и, может быть, что-то в ближайшее время произойдет, а, может быть, нет. Сколько было надежд на это, но, как правило, они не сбывались.

Дмитрий Дризе