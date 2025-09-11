В Курске начали судить криминального авторитета Виктора Панюшина

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о начале рассмотрения уголовного дела в отношении криминального авторитета Виктора Панюшина («Витя Пан»). Местный областной суд провел по нему первое судебное заседание.

На скамье подсудимых, помимо Виктора Панюшина, четыре человека — Андрей Обезяев, Юрий Ткачев, Андрей Волобуев, Мирза Болквадзе. В зависимости от ролей им вменяются бандитизм, разбой, организация покушения на убийство и убийства (ст. 209, ст. 105, ст. 162 УК РФ). Самого господина Панюшина будут судить также за занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию незаконных азартных игр (ст. 210.1, ст. 171.2 УК РФ). Ключевым эпизодом обвинения является разбойное убийство инкассаторов весной 2010 года. Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета по Курской области.

В ходе первого судебного заседания установлены личности подсудимых, участникам процесса разъяснены их права и обязанности в судебном разбирательстве. Следующее заседание назначено на 15 сентября.

Расследование уголовного дела против Виктора Панюшина велось в 2017–2020 годах. Его удалось задержать и доставить в Россию из частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра в конце 2023-го. Следствие считает, что Пан, который был коронован в 2000-м, имел «обширное влияние в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей».

Владимир Зоркий