«Росатом» продолжит строить реакторы на АЭС в Венгрии после запрета суда ЕС

«Росатом» продолжит проект по строительству ядерных реакторов на венгерской АЭС «Пакш-2», несмотря на решение суда Евросоюза. Сегодня суд запретил Венгрии финансировать его. Как сказали «Ъ» в пресс-службе госкорпорации, работу над проектом продолжат совместно с венгерскими коллегами, поскольку он очень важен для экономики страны.

«Для госкорпорации "Росатом" первостепенной задачей остается выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами»,— сказали в пресс-службе госкорпорации. В «Росатоме» отметили, что ввод АЭС позволит обеспечить страну стабильным источником доступной электроэнергии.

АЭС «Пакш-2» — первый российский атомный проект в Евросоюзе и единственная АЭС в Венгрии. Она работает на четырех энергоблоках. «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на строительство двух энергоблоков в 2014 году, разрешение на строительство госкорпорация получила в 2022-м. Она планирует построить там пятый и шестой энергоблок. Благодаря проекту Венгрия сможет самостоятельно покрывать свои потребности в электроэнергии и отказаться от импорта.

Сегодня Европейский суд юстиции в Люксембурге аннулировал разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. Этим решением европейский суд юстиции удовлетворил апелляцию, которую подала Австрия.