Председатель правления ХК «Торпедо» Максим Гафуров вошел в cовет директоров КХЛ
Руководитель АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) и председатель правления нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров вошел в совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новый состав утвердили на заседании 11 сентября, сообщили в пресс-службе турнира.
Максим Гафуров
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Для "Торпедо" важно быть частью большого процесса и участвовать в принятии ключевых решений для Лиги и ее клубов. Наша общая задача делать хоккей лучше и интереснее для болельщиков каждый день»,— сказал Максим Гафуров, его слова передала пресс-служба «Торпедо».
Всего в обновленный совет директоров КХЛ вошли 20 человек, это руководители лиги, клубов и судейского корпуса. На должность председателя переизбран Геннадий Тимченко.