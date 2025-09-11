Председатель правления ХК «Торпедо» Максим Гафуров вошел в cовет директоров КХЛ

Руководитель АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) и председатель правления нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров вошел в совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новый состав утвердили на заседании 11 сентября, сообщили в пресс-службе турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Гафуров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Максим Гафуров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Для "Торпедо" важно быть частью большого процесса и участвовать в принятии ключевых решений для Лиги и ее клубов. Наша общая задача делать хоккей лучше и интереснее для болельщиков каждый день»,— сказал Максим Гафуров, его слова передала пресс-служба «Торпедо».

Всего в обновленный совет директоров КХЛ вошли 20 человек, это руководители лиги, клубов и судейского корпуса. На должность председателя переизбран Геннадий Тимченко.

Елена Ковалева