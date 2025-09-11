В Татарстане увеличат ряд социальных выплат с 2026 года

В Татарстане проиндексируют ряд социальных выплат с начала 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ежемесячные выплаты ветеранам труда и лицам, отмеченным госнаградами Татарстана, увеличатся с 630 до 656 руб. в 2026 году. В 2027 году они составят 683 руб., в 2028-м — 711 руб.

Труженики тыла и награжденные орденами и медалями СССР за труд в годы Великой Отечественной войны будут получать 977 руб. в 2026 году вместо нынешних 939 руб. В последующие годы выплата вырастет до 1017 и 1058 руб.

Выплаты детям-сиротам в приемных семьях также увеличатся. Дошкольники будут получать 11 617 руб. в 2026 году против 11 170 руб. в текущем году, школьники — 13 396 руб. против 12 880 руб.

Субсидии на проезд для детей-сирот и детей из многодетных семей вырастут с 384 до 400 руб. в 2026 году. Субсидия на лекарства для детей до шести лет из многодетных семей увеличится с 171 до 178 руб.

Ежемесячная выплата на проезд пенсионерам составит 656 руб. в 2026 году вместо нынешних 630 руб.

Анар Зейналов