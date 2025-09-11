В Астрахани ИП оштрафовали на 2 млн за коммерческий подкуп

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозкой грузов специализированным автотранспортом, по уголовному делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, с октября 2023 года по январь 2025 года фигурант передал директору коммерческой организации свыше 1 млн руб. За эти деньги последнему предстояло заключить договоры аренды транспортных средств с экипажем и подписать акты выполненных работ с завышенными объемами.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области. По решению суда фигурант получил штраф в 2 млн руб.

Павел Фролов