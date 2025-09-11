Суд в Екатеринбурге обязал собственников отреставрировать дом на Пушкина,7
Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал собственников многоквартирного дома на улице Пушкина, 7 провести его реставрацию, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения. Решение вынес суд по иску Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Здание, возведенное в 1886 году в стиле эклектики, является частью ансамбля «Гостиница "Эрмитаж" В.Г. Черепанова». Комплекс включал четыре кирпичных строения: саму гостиницу, флигель, баню с прачечной и конюшню. На сегодняшний день от исторического комплекса сохранились только гостиница и флигель.
Объект находится под охраной с 1991 года, однако в течение многих лет собственники игнорировали требования по его содержанию. В ходе проверок в 2019 и 2023 годах специалисты зафиксировали многочисленные нарушения: хаотичную окраску фасадов, установку пластиковых окон, кондиционеров и антенн без согласования, а также незаконную реконструкцию крыши с возведением надстройки, исказившей исторический облик памятника.
Суд обязал собственников в течение трех месяцев получить задание на реставрацию, за 12 месяцев разработать документацию и в течение 48 месяцев завершить работы. Один из собственников пытался оспорить решение, но жалоба была отклонена.
Отмечается, что решение вступило в законную силу.