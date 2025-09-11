Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой Арины Соболенко на Открытом чемпионате США (US Open). Письмо было зачитано на встрече господина Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом.

«Мы с Меланией особенно рады отметить потрясающий успех белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке»,— сообщается в письме Дональда Трампа и его супруга Мелании. В ответ Александр Лукашенко с улыбкой заметил: «Следит, молодец!».

В финале US Open Арина Соболенко победила Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6. Белорусская теннисистка заработала рекордные $5 млн, из которых около 38% уйдет на налоги.