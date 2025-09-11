Бастрыкин затребовал доклад по делу об аварийном доме в Казани
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Право-Булачной в Казани. Об этом сообщает Информационном центре СК России.
Глава СК России затребовал доклад по делу об аварийном доме в Казани
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным ведомства, дом 1953 года постройки находится в непригодном состоянии — более 25 лет капитальный ремонт не проводился. В здании неоднократно происходили частичные обрушения конструкций. В сентябре 2025 года штукатурное покрытие потолка обвалилось в подъезде над лестничным пролетом.
Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. По данному факту СУ СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.