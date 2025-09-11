«Армия России» опровергла закрытие сети магазинов

«Армия России» демонтировала вывеску лишь с одного магазина, прекратившего работу еще в феврале. Информация о закрытии всей сети бренда не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» в «Военторге».

«Интернет-магазин как работал, так и работает, на Большой Садовой магазин как работал, так и работает. В регионах — все то же самое»,— уточнил собеседник агентства. По его словам, данные о закрытии магазинов сети — «желтая утка».

Ранее сегодня Telegram-каналы стали распространять информацию о том, что «Армия России» закрывает магазины и распродает остатки продукцию. Причиной называли убыточность бренда.