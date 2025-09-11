В Нововоронеже открыли центр профориентации для детей и молодежи

На базе Нововоронежского политехнического института (НВПИ), филиала НИЯУ МИФИ открылся Центр профориентации, который поможет воспитанникам детских садов и школьникам с раннего возраста выявить свои предрасположенности и правильно выбрать будущую профессию.

Фото: Юрий Холодов

«Новая площадка коммуникации позволит школьникам и их родителям получить ответы на все интересующие вопросы. Наша задача — найти путь, который поможет молодежи погрузиться в мир математики и физики, в мир атомных профессий, будем показывать все плюсы выбора профессии, связанной с атомной энергетикой. Опросники, тестирования, мы будем помогать детям в самоопределении, чтобы они смогли точно знать, куда им идти после 9 и 11 классов», - рассказала руководитель Нововоронежского политехнического института, филиала НИЯУ МИФИ Елена Булатова.

На открытии Центра профориентации присутствовали представители городской власти, отдела образования и молодежной политики, городских организаций и предприятий, в их числе Нововоронежская АЭС, «Нововоронежатомэнергоремонт», Научно-производственное предприятие «Интерполярис», нововоронежский филиал компании «Энергоспецмонтаж». Предприятия выступили партнерами Центра профориентации и будут участвовать в реализации профориентационных проектов, призванных познакомить детей и молодежь с профессиями атомной отрасли.

«Мы понимаем важность ранней профориентации и хотим, чтобы Росатом стал глобальным технологическим лидером не только в старне, но и во всем мире. Мы заинтересованы в хороших кадрах, готовых посвятить себя работе в атомной энергетике и реализовывать поставленные государством задачи. Центр профориентации поможет создать необходимые условия для личностного и творческого развития наших детей, и вырасти нашим детям настоящими созидателями», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Фото: Юрий Холодов

Центр разместился в недавно отремонтированной аудитории вуза с современным дизайном и со всем необходимым оборудованием. Первыми гостями здесь стали воспитанники детского сада №5.

Справка. В 2023 году Нововоронежский политехнический колледж, филиал НИЯУ МИФИ был трансформирован в институт. Образовательный проект по реорганизации колледжа в вуз был реализован при поддержке госкорпорации «Росатом» в лице Нововоронежской АЭС. На сегодняшний день для учащихся 7–11-х классов НВПИ реализует образовательные и профориентационные проекты «Билет в будущее», «Акселератор». Воспитанники детских садов Нововоронежа участвуют в проекте «Атомный путь». Большой интерес у детей вызывают ежегодные День физики, День профессии, Неделя специальности, которые проводят в институте.