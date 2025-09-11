Авиакомпании получат 900 млн руб. на выполнение в России 17 субсидируемых рейсов

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова авиакомпаниям выделят 900 млн руб. на выполнение 17 субсидируемых полетов. Речь идет о рейсах Анадырь — Москва, Владивосток — Якутск, Певек — Москва, Чита — Санкт-Петербург и других, отметили на сайте ведомства.

Решение приняли после обращения многодетной матери с жалобой на отсутствие субсидированных полетов Чита — Санкт-Петербург в авиакомпании «Сибирь». Благодаря сотрудничеству ведомства, Росавиации и «Сибири» авиаперевозчику выделили 7,5 млн руб., чтобы перевезти по этому маршруту 858 пассажиров по сниженному тарифу. Остальные 895 млн руб. пошли на другие рейсы.

Билеты по сниженной цене смогут получить пассажиры до 23 лет, инвалиды, члены многодетных семей, пенсионеры. Генпрокуратура также обратилась в Росавиацию с просьбой профинансировать субсидируемые маршруты, чтобы увеличить количество льготных мест по ним.