В Ярославской области вдвое вырос спрос на поваров для подработки

В Ярославской области за июнь – август 2025 года количество вариантов подработки у поваров увеличилось на 100% по сравнению с летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем поварам предлагали 35,2 тыс. руб. в месяц при неполной занятости. На втором месте по выросшему спросу — мерчендайзеры: специалистов этой сферы на подработку искали на 59% чаще, чем годом ранее. Товароведам в среднем за смену предлагали 5,2 тыс. руб.

На 47% выросло число вариантов подработки для монтажников, им готовы были платить 57 тыс. руб. в месяц при неполной занятости. Такой же рост показал спрос на счетчиков-ревизоров — с 3,7 тыс. руб. за смену.

Алла Чижова