«Альпийские силуэты на Москве-реке — звучит как фантазия»

Обозреватель “Ъ FM” Светалана Бардина рассказывает об архитектуре, дизайне интерьеров и инфраструктуре проекта «Галс-Девелопмент».

Правила современной жизни в центре мегаполиса задают общий ритм: быстрые решения, скорость передвижения, ответственность, возможности и перспективы — и так каждый день. Но, придя домой, обычно хочется снять напряжение и расслабиться, окунувшись в уют и спокойствие личного пространства. И при этом оставаться в центре столицы. За окном течет Москва-река, бесконечное небо и исторический ландшафт Замоскворечья — вид как с горной вершины. Только ее не нужно покорять, ей можно владеть.

Архитектура элитного жилого комплекса «Монблан» от «Галс-Девелопмент» на камерной Шлюзовой набережной отсылает к знаменитому заснеженному пику, а двор — к альпийским лугам и горным озерам. Сверкающий стеклянными гранями дом, «кристалл в городской огранке», — новая доминанта Замоскворечья. Неординарные архитектурные формы от бюро СПИЧ притягивают к нему взгляды. В частных пространствах соединятся лучшие опции современного городского жилья: высокие потолки, панорамные окна, видовые террасы. Уже сейчас, проезжая по Садовому кольцу от «Таганской» к «Добрыненской», можно оценить форму дома, его масштаб и динамику строительных работ.

В доме шесть секций высотой 7, 8, 12 и 27 этажей. Внутри — закрытый двор с арт-объектами, который занимает около 7 тыс. кв. м в альпийском стиле. Здесь будет расстилаться аромат хвои, лилий, гиацинтов и гортензий сорта Mont Blanc. Укрыться от солнца можно в арочной галерее-берсо под розами и виноградом. А за пределами территории «Монблан» легко отправиться на прогулку по набережным Москвы-реки, обернуться и увидеть динамичную архитектурную пластику башни-вершины (кажется, она всегда находится в движении), разворачиваясь к солнцу и завораживающим московским видам, и вновь понять, что сделан правильный выбор. Ведь наши дома — это не просто стены, но и отражение нас самих.

Один из самых колоритных районов Москвы, где история встречается с динамичным ритмом жизни делового кластера, старинные храмы соседствуют с модными лофтами, а живописные набережные ведут к тихим переулкам, которые хранят дух купеческой Москвы — сегодня поговорим о Замоскворечье. Именно здесь возводится элитный жилой комплекс «Монблан» от «Галс-Девелопмент», на Шлюзовой набережной, в шаговой доступности от Садового кольца и в 10 минутах на машине от Кремля. Окружение нового проекта поражает разнообразием и очаровывает неповторимой атмосферой: это камерная набережная, где очень тихо и спокойно, через пешеходный мост можно пройти до Дома музыки на другой стороне канала, рядом кофейни и рестораны, музеи и театры. Сrme de la crme светской жизни Москвы.

Одновременно с этим — все возможности для работы. Рядом, также в пешей доступности, Павелецкий бизнес-кластер, второй по величине после квартала «Москва-Сити», но не высотный и концентрированный на небольшом участке, а органично интегрированный в городскую структуру и исторический контекст. Удобно добираться в офис или на встречу. А семья оценит выбор учебных заведений по соседству: восемь детских садов, в том числе с углубленным изучением английского языка, пять общеобразовательных школ и три школы искусства. А еще семь фитнес-клубов, в том числе сеть премиальных студий, в дополнение к прогулкам вдоль набережных — всё, что нужно, чтобы поддерживать форму. Жить в такой локации — уникальная возможность. Замоскворечье уверенно растет и уже входит в топ-3 районов по количеству лотов в высокобюджетном сегменте. А такие знаковые проекты, как «Монблан», становятся его символами.

Альпийские силуэты на Москве-реке — звучит как фантазия. Но она уже спроектирована и даже реализуется. Разновысотный элитный комплекс «Монблан» от «Галс-Девелопмент» в Замоскворечье задает новый визуальный акцент южной части Садового кольца и камерной Шлюзовой набережной.

Приватный двор-парк площадью около 7 тыс. кв. м, а это по размерам можно сравнить с футбольным полем, развивает концепцию альпийской долины, заложенную в архитектуру. Башня-кристалл и пять камерных жилых секций как горная гряда, у подножия которой цветы и яркая зелень. Проект всесезонного сада в жилом комплексе «Монблан» отличается не только своим масштабом, но и интеграцией сенсорного дизайна и технологий. А главные принципы зонирования двора от ландшафтного бюро Scape взяты из традиционных исторических примеров. Подобные сады появились в Европе еще в эпоху Возрождения, когда знатные вельможи создавали на своих территориях миниатюрные копии горных ландшафтов. Они служили не только украшением, но и местом для отдыха и созерцания.

В закрытом дворе элитного комплекса «Монблан» появятся зоны для активного и тихого отдыха, площадка для малышей и большое игровое пространство для детей постарше, амфитеатр, уютный павильон для работы и зеленая галерея-берсо, увитая плющом, розами и виноградом. Украсят парк изысканные арт-объекты в окружении елей и сосен, красных кленов, магнолий, анемонов и гортензий сорта Mont Blanc. Восприятие сада будет меняться в разные времена года, чтобы каждый раз по-новому создавать настроение безмятежности в стиле альпийской романтики.

Элитный жилой комплекс «Монблан от «Галс-Девелопмент» — это один из самых ярких проектов на первой линии Москвы-реки в границах центрального округа с запоминающейся архитектурой и безупречным инфраструктурным наполнением. Жилые и общественные пространства здесь продуманы в деталях и формируют среду для настоящих гедонистов. Всё, что делает жизнь в мегаполисе продуктивной, удобной и приятной, есть внутри «Монблан» — от деликатной консьерж-службы до изысканного ресторана у воды.

Дом начинается со входа. В «Монблан» это целая система — от белоснежного гранд-лобби, отсылающего к образу горного пика, до пейзажных входных групп в каждой жилой секции комплекса. Их интерьеры, выдержанные в разных цветовых кодах, ведут резидентов от «снежной вершины» к «горному лесу» или «альпийским лугам». Именно в двусветном пространстве гранд-лобби расположена вся ключевая инфраструктура комплекса. На втором этаже резидентов ждет клабхаус —дизайнерская гостиная с библиотекой, открытой рабочей зоной и отдельными переговорными, кабинетом для деловых онлайн-встреч и кофе-пойнтом. Здесь можно продуктивно работать, а вечером встречаться с друзьями и отмечать праздники. Пространство, продолжающее волшебство внешнего облика. Для тех, кто ценит гастрономические удовольствия, в комплексе будет открыт ресторан у воды. А для прогулок — собственный двор-парк в альпийском стиле с амфитеатром, игровыми площадками, воркаутом и павильоном для творчества и хобби. Самые маленькие жители отлично проведут время в детском клубе.

«Монблан» — это больше, чем просто красивая жизнь в центре города. Это настоящий дом гедонистов, где каждая деталь приносит максимум удовольствия, от визуального до тактильного. И эта привилегия выбирать только лучшее доступна владельцам квартир в комплексе «Монблан» — настоящем «кристалле в городской огранке».

Внешнее всегда появляется из внутреннего. Наш дом — наш личный мир. И когда в доме, в котором мы просыпаемся и засыпаем каждый день, красиво, комфортно и уютно, и весь внешний мир становится более открытым, как вид из панорамного окна. Открытая перспектива — до горизонта.

В элитном жилом комплексе «Монблан от «Галс-Девелопмент», пожалуй, под каждый запрос найдется решение — от квартир с одной спальней и просторной кухней-гостиной до роскошных пентхаусов с террасами. Всего будет 341 квартира, включая пять пентхаусов. В комплексе есть и другие уникальные форматы: квартиры на восьмом этаже с террасами в 60 кв. м и квартиры с окнами в ванных комнатах. Около 80% лотов в комплексе имеют прямые виды на воду. Есть этажи, на которых расположено всего по две квартиры, — для тех, кто любит максимум приватности. Двухуровневый подземный паркинг насчитывает 267 машино-мест. На первых этажах корпусов запроектированы коммерческие помещения площадью около 2 тыс. кв. м, в том числе ресторан у воды. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2028 года.

Что касается стоимости и инвестиционной привлекательности «Монблан», то здесь важно правильно оценивать потенциал как локации, так и самого проекта. Метры в новостройках в Замоскворечье растут в цене в среднем на 25% в год. А в «Монблан» средняя цена лота чуть больше чем за год выросла более чем на 50%. Комплекс уже отметился в топе самых продаваемых элитных проектов Москвы.

Светлана Бардина