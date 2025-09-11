АТОР прогнозирует рост турпотока в Крым на 50% после открытия аэропорта Краснодара

Турпоток в Краснодарский край в межсезонье может вырасти на 25%, в Крым — на 50% благодаря открытию аэропорта Краснодара. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«До конца года можно ожидать прибавки в турпотоке в в 400-500 тыс. туристов благодаря открытию аэропорта. Это прирост 25% к тем цифрам, которые мы бы получили без аэропорта»,— сказал Сергей Ромашкин.

По его словам, аэропорт Краснодара существенно расширяет доступ к курортам юга России. Например, до Анапы можно добраться за 2,5 часа, а до Крыма — за 4-5 часов. Это делает авиаперелеты привлекательными для туристов, планировавших поездки на автомобиле, особенно учитывая низкие цены в межсезонье.