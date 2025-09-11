В Турковском районе устранили нарушения при эксплуатации спортивного объекта

Прокуратура добилась устранения нарушений законодательства при эксплуатации спортивного объекта в Турковском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку спортивного объекта МУ ФОК «Молодежный» по жалобе о его неудовлетворительном состоянии. Выяснилось, что в здании протекает крыша. Надзорное ведомство указало на нарушения прав занимающихся физкультурой и спортом в помещении ФОКа.

В связи с этим прокуратура внесла представление директору учреждения, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В итоге на объекте устранили нарушения.

Павел Фролов