С атаманом Алексеем Дундуковым простились в Нижнем Новгороде 11 сентября

В Нижнем Новгороде 11 сентября простились с атаманом Западного округа Волжского казачьего войска Алексеем Дундуковым. По данным нижегородской епархии, он погиб в августе текущего года в Донецкой народной республике.

Фото: нижегородская епархия

В машину, в которой ехал Алексей Дундуков, попал беспилотник. В результате шесть казаков погибли, двое получили ранения. Отпевание погибшего прошло в кафедральном соборе Александра Невского. Похоронили погибшего атамана на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

Алексей Дундуков неоднократно возглавлял Нижегородское городское казачье общество. На официальном сайте Западного окружного казачьего общества он еще числится атаманом и войсковым старшиной.

Андрей Репин