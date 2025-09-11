Голикова: четверть россиян хотели бы иметь троих детей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 40% россиян хотели бы завести двоих детей, 26% — троих, а 6% — пятерых и более. Госпожа Голикова не уточнила, когда и среди какого количества россиян проводился опрос, но назвала полученные результаты «позитивными изменениями в репродуктивных планах семей».

По словам вице-премьера, которые приводит «РИА Новости», большинство россиян стремятся к сохранению семьи — 73% респондентов стараются не доводить брак до развода. Многодетные семьи у россиян ассоциируются со сплоченностью (85%), ответственностью (83%), трудолюбием (83%). Многодетную мать россияне считают мудрой (80%), эрудированной (74%) и счастливой (80%).

В июле госпожа Голикова сообщала, что за последние два года число многодетных семей в России выросло на 17,4%, а количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, достигло 8,9 млн. Глава Минтруда Антон Котяков говорил, что в реестр многодетных внесены уже около 2,8 млн семей. В апреле министр указывал, что за 2024 год число многодетных семей увеличилось на 1,1%.

Полина Мотызлевская