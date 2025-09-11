В Астрахани три дня продлится голосование по установке памятника Ивану Грозному

С 12 по 14 сентября в Астрахани пройдет народное голосование по установке памятника Ивану Грозному, совпадающее с выборами депутатов городской Думы. Места для голосования будут рядом с избирательными участками, в коридорах, фойе или возле входа. Об этом сообщил первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман на пресс-конференции.

Астраханцы смогут выразить свое мнение о необходимости установки памятника и выбрать его местоположение. Предлагаемые варианты: сквер на Комсомольской набережной, сквер на пересечении улиц Эспланадная и Коммунистическая (около Башни) и сквер на площади Октябрьской (кольцо).

Виталий Гутман подчеркнул, что памятник Ивану Грозному станет символом благодарности за его вклад в развитие региона, напомнив, что при Иване Грозном Астраханская область стала частью России.

Сейчас памятник Ивану Грозному находится во дворе рядом с драматическим театром на ул. Советской.

Нина Шевченко